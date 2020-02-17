İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.

17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

BASKETBOL

15.30 Birleşmiş Milletler Ortaklık Lansmanı (Ankara Spor Salonu)

16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı Medya Günü (Ankara Spor Salonu)

VOLEYBOL

- AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT