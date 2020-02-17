17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi
11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.
SÜPER LİG
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ
11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
BASKETBOL
15.30 Birleşmiş Milletler Ortaklık Lansmanı (Ankara Spor Salonu)
16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı Medya Günü (Ankara Spor Salonu)
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Efeler Ligi
13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)
Kaynak: DHA
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