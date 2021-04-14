17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Temmuz 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
09:30
Clarence Zebras - Olympia Warriors
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
09:30
Riverside Olympic - Devonport
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
09:45
Capalaba - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
10:00
Weston Workers - Edgeworth
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
10:00
Peninsula - Olympic
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
10:15
APIA Tigers - Northbridge Bulls
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
10:30
Hume City - Dandenong
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
10:30
Monaro Panthers - Tigers FC
Avustralya NPL ACT
Bilyoner TV
11:30
Kingborough Lions - Glenorchy Knights
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
11:30
Altona Magic - Melbourne Knights
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
11:30
Taborsko - Viktoria Plzen
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube
12:00
Eastern Suburbs - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Queensland Lions - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Chiba - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Tochigi - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Yamaga - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Lisen SK - Banik Ostrava
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
12:00
PSG - Chambly
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
12:30
Balestier Khalsa - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Young Lions - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Avispa Fukuoka - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:30
Shimizu S Pulse - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:30
Kyoto - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sagan Tosu - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Iwata - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Renofa Yamaguchi - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Yenisey - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Akropolis - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Nürnberg - 1860 Münih
Hazırlık Maçı
FC Nürnberg Youtube
14:00
Tom Tomsk - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:30
Heidenheim - Hoffenheim
Hazırlık Maçı
Heidenheim FC Youtube
15:00
Hannover - Magdeburg
Hazırlık Maçı
Hannover 96 Youtube
15:00
Hamburg - Basel
Hazırlık Maçı
Hamburg SV TV
15:30
Willem II - Excelsior
Hazırlık Maçı
Willem 2 Youtube
16:00
Tulevik - Narva
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
16:00
Degerfors - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Gais - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Landskrona - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Aalesund - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Asane - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sandnes - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sogndal - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Start - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Stjordals Blink - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Ull Kisa - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
FC Minsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Caen - Nantes
Hazırlık Maçı
FC Nantes Youtube
16:00
Kayserispor - Samsunspor
Hazırlık Maçı
TRT Spor
16:00
Akron Togliatti - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Neftekhimik - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Grasshoppers - Thun
Hazırlık Maçı
Grasshoppers Youtube
16:00
B.Dortmund - Bochum
Hazırlık Maçı
Borussia Dortmund Youtube
16:30
Paderborn - Monchengladbach
Hazırlık Maçı
Borussia Mönchengladbach Youtube
16:30
F.Düsseldorf - Leuven
Hazırlık Maçı
Fortuna Düsseldorf Youtube
17:00
Ekenas - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Rovaniemi - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Brasil de Pelotas - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
E.Frankfurt - Sandhausen
Hazırlık Maçı
Eintracht Frankfurt Youtube
17:00
Köln - Bayern Münih
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube
17:00
Feyenoord - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Feyenoord Youtube
17:00
Kamaz - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Orenburg - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Mlada Boleslav - Viktoria Zizkov
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
17:00
St.Pauli - Hertha Berlin
Hazırlık Maçı
St Pauli Youtube
17:00
Duisburg - B.Dortmund
Hazırlık Maçı
Borussia Dortmund Youtube
17:00
Port Vale - Nottingham Forest
Hazırlık Maçı
Port Vale Youtube
18:00
Klubi 04 - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Varnamo - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Dundalk - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Moskova - Budafoki
Hazırlık Maçı
Dinamo Moskova Youtube
18:00
Dnipro - Zorya
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube
18:00
NEC Nijmegen - RKC Waalwijk
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube
18:00
Kortrijk - Lille
Hazırlık Maçı
Lille Youtube
18:00
Pardubice - S&B Vlasim
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
18:00
Milan - Pro Sesto
Hazırlık Maçı
Milan Youtube
18:00
Aluminij - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Oulu - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Elfsborg - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Gaz Metan - Mioveni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:45
Smorgon - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Kuressaare - Legion
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Akranes - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hegelmann Litauen - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Leipzig - AZ Alkmaar
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube
19:00
Clermont - Montpellier
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube
19:00
Fakel Voronej - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Krasnodar 2 - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Volgograd - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Torpedo Moskova - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
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Futbol
19:00
Zenit - Lokomotiv Moskova
Rusya Süper Kupa
Rusya PL YoutubeBilyoner TV
Aç
Futbol
19:00
Municipal - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:30
Aldosivi - Patronato
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
19:55
Lokomotiv Zagreb - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Real Sociedad - Huesca
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube
20:45
Gomel - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
Aç
Futbol
21:00
Sarpsborg 08 - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Nice - Dinamo Kiev
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube
21:00
Colorado Springs - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
21:00
Gimnasia Jujuy - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Tristan Suarez - Deportivo Santamarina
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Aguilas - Tenerife
Hazırlık Maçı
Tenerife Youtube
21:15
Mura - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
San Martin - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Craiova - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
All Boys - Guillermo Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Barracas Central - Villa Dalmine
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Independiente Rivadavia - San Martin
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Lugano - Inter
Hazırlık Maçı
Inter Youtube
21:45
Club Brugge - Genk
Belçika Süper Kupa Final
Tivibu SporBilyoner TV
21:45
Lanus - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:45
Newell's Old Boys - Talleres Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:00
Goias - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Wolfsburg - Lyon
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
22:00
A. Palmaflor Vinto - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Santa Cruz - Aurora
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Rijeka - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Kaizer - Al Ahly
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
22:30
Cruzeiro - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Ceara - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Sao Paulo - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Universidad Catolica - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:30
AD Cantolao - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV