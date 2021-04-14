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  3. 17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Temmuz 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


09:30
Clarence Zebras - Olympia Warriors
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

09:30
Riverside Olympic - Devonport
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

09:45
Capalaba - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

10:00
Weston Workers - Edgeworth
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV

10:00
Peninsula - Olympic
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

10:15
APIA Tigers - Northbridge Bulls
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

10:30
Hume City - Dandenong
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

10:30
Monaro Panthers - Tigers FC
Avustralya NPL ACT
Bilyoner TV

11:30
Kingborough Lions - Glenorchy Knights
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

11:30
Altona Magic - Melbourne Knights
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

11:30
Taborsko - Viktoria Plzen
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube

12:00
Eastern Suburbs - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Queensland Lions - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Chiba - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Tochigi - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Yamaga - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Lisen SK - Banik Ostrava
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

12:00
PSG - Chambly
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

12:30
Balestier Khalsa - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Young Lions - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Avispa Fukuoka - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:30
Shimizu S Pulse - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:30
Kyoto - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sagan Tosu - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Iwata - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Renofa Yamaguchi - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
V Varen Nagasaki - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Yenisey - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Akropolis - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:00
Nürnberg - 1860 Münih
Hazırlık Maçı
FC Nürnberg Youtube

14:00
Tom Tomsk - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:30
Heidenheim - Hoffenheim
Hazırlık Maçı
Heidenheim FC Youtube

15:00
Hannover - Magdeburg
Hazırlık Maçı
Hannover 96 Youtube

15:00
Hamburg - Basel
Hazırlık Maçı
Hamburg SV TV

15:30
Willem II - Excelsior
Hazırlık Maçı
Willem 2 Youtube

16:00
Tulevik - Narva
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

16:00
Degerfors - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Gais - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Landskrona - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Aalesund - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Asane - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Sandnes - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Sogndal - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Start - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Stjordals Blink - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Ull Kisa - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
FC Minsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Caen - Nantes
Hazırlık Maçı
FC Nantes Youtube

16:00
Kayserispor - Samsunspor
Hazırlık Maçı
TRT Spor

16:00
Akron Togliatti - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Neftekhimik - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Grasshoppers - Thun
Hazırlık Maçı
Grasshoppers Youtube

16:00
B.Dortmund - Bochum
Hazırlık Maçı
Borussia Dortmund Youtube

16:30
Paderborn - Monchengladbach
Hazırlık Maçı
Borussia Mönchengladbach Youtube

16:30
F.Düsseldorf - Leuven
Hazırlık Maçı
Fortuna Düsseldorf Youtube

17:00
Ekenas - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Rovaniemi - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Brasil de Pelotas - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:00
E.Frankfurt - Sandhausen
Hazırlık Maçı
Eintracht Frankfurt Youtube

17:00
Köln - Bayern Münih
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube

17:00
Feyenoord - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Feyenoord Youtube

17:00
Kamaz - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Orenburg - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Mlada Boleslav - Viktoria Zizkov
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

17:00
St.Pauli - Hertha Berlin
Hazırlık Maçı
St Pauli Youtube

17:00
Duisburg - B.Dortmund
Hazırlık Maçı
Borussia Dortmund Youtube

17:00
Port Vale - Nottingham Forest
Hazırlık Maçı
Port Vale Youtube

18:00
Klubi 04 - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Varnamo - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Dundalk - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Moskova - Budafoki
Hazırlık Maçı
Dinamo Moskova Youtube

18:00
Dnipro - Zorya
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube

18:00
NEC Nijmegen - RKC Waalwijk
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube

18:00
Kortrijk - Lille
Hazırlık Maçı
Lille Youtube

18:00
Pardubice - S&B Vlasim
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

18:00
Milan - Pro Sesto
Hazırlık Maçı
Milan Youtube

18:00
Aluminij - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Oulu - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Elfsborg - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Gaz Metan - Mioveni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:45
Smorgon - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Kuressaare - Legion
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Akranes - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Hegelmann Litauen - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Leipzig - AZ Alkmaar
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube

19:00
Clermont - Montpellier
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube

19:00
Fakel Voronej - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00
Krasnodar 2 - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00
Volgograd - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00
Torpedo Moskova - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

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Futbol
19:00
Zenit - Lokomotiv Moskova
Rusya Süper Kupa
Rusya PL YoutubeBilyoner TV

Futbol
19:00
Municipal - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:30
Aldosivi - Patronato
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

19:55
Lokomotiv Zagreb - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Real Sociedad - Huesca
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube

20:45
Gomel - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

Futbol
21:00
Sarpsborg 08 - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Nice - Dinamo Kiev
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube

21:00
Colorado Springs - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

21:00
Gimnasia Jujuy - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Tristan Suarez - Deportivo Santamarina
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Aguilas - Tenerife
Hazırlık Maçı
Tenerife Youtube

21:15
Mura - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
San Martin - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Craiova - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:30
All Boys - Guillermo Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Barracas Central - Villa Dalmine
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Independiente Rivadavia - San Martin
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Lugano - Inter
Hazırlık Maçı
Inter Youtube

21:45
Club Brugge - Genk
Belçika Süper Kupa Final
Tivibu SporBilyoner TV

21:45
Lanus - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

21:45
Newell's Old Boys - Talleres Cordoba
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

22:00
Goias - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Wolfsburg - Lyon
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube

22:00
A. Palmaflor Vinto - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Santa Cruz - Aurora
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Rijeka - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Kaizer - Al Ahly
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

22:30
Cruzeiro - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Ceara - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

23:00
Sao Paulo - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

23:00
Universidad Catolica - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

23:30
AD Cantolao - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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