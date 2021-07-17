  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. 17 Temmuz 2021 spor manşetleri | Galatasaray'da Oğulcan krizi!

17 Temmuz 2021 spor manşetleri | Galatasaray'da Oğulcan krizi!

Galatasaray Oğulcan için TFF'ye sitem etti. Trabzonspor'da Sörloth heyecanı. Rosier Beşiktaş'ı bırakmıyor. Fenerbahçe'de sistem belli. İşte 17 temmuz 2021 spor manşetleri...

17 Temmuz 2021 spor manşetleri | Galatasaray'da Oğulcan krizi! 1123