17 ünite kan bağışladı, bronz madalya aldı

Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyünde yaşayan Ali Demir, Kızılay Kan Bankasına 17 ünite kan bağışında bulunması nedeniyle bronz madalya ile ödüllendirildi.

Uzun yıllar Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulunan Ali Demir'e teşekkür belgesi ve bronz madalya verildi. 17 kez kan bağışında bulunan Ali Demir, "3 kez daha kan verdiğimde gümüş, 35 sefer verdiğimde altın madalya almayı hedefliyorum. Her Türk vatandaşını Türk Kızılayına kan vermeye davet ediyorum. Sağlıklı olan herkesin kan vermesi insanlık görevidir. Hem de sağlıklı yaşamak için düzenli olarak kan veriyorum" dedi.

Kaynak: İHA