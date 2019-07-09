17 Yaş Badminton Milli Takımı, Haskova'da 

13, 15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Haskova şehrinde gerçekleşecek. 3 gün sürecek olan turnuvaya 17 ülkeden 110 sporcu katılacak.

17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi, şu isimler temsil edecek: Nurullah Saraç, Hasan Berkay Günbaz, Taha Emirhan Budak, Abdulsamet Özdemir, Kerem Çınar, Ayça Özgür, Ayşegül Yemişen, Yasemin Bektaş, Cansu Erçetin, Fridevs Karaaslan, Nilgül Yılmaz, Bahar Sabancı, Nisanur Tuncer, Miraç Kantar, Anıl Ulaç Atan, Hakan Muhsin Hacıoğulları, Cihat Akın, Mustafa Arkan, Furkan Büyükgöze, Ece Terzi, Berat Ayindi, Irmak Buse Kıral, Ecren Eten, Tuğçe Yurtalan, Rabianur Hacıoğlu, Sıla Çiğdem ve Arda Doğaç Atan.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Yoğun tempoda gerçekleşen milli takım hazırlık kampının ardından müsabakalara hazırız. 30 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Polonya'da yapılacak 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'na da bir hazırlık müsabakası olarak gördüğümüz bu turnuvada milli badmintoncularımıza başarılar diliyorum. Bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na badminton camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA