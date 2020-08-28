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  3. 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileden bir can aldı!

17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileden bir can aldı!

Muğla'da 17 yaşındaki bir genç ehliyetsiz ve alkollü olarak sürdüğü araç ile 5 kişilik bir aileye çarptı. Kazada otomobilin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen anne hayatını kaybederken baba ve çocukları da yaralı olarak çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, ise sürücüyü kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşanan olayda alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki A.B. isimli sürücü, kaldırımda yürüyen 5 kişilik bir aileyi çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 27 yaşındaki anne Selin Çakır hayatını kaybederken baba Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile aile yakını Enes Balı (25) ambulanslarla Datça İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 112 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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28 Ağustos 2020 Cuma 14:48
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