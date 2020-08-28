17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileden bir can aldı!

Muğla'da 17 yaşındaki bir genç ehliyetsiz ve alkollü olarak sürdüğü araç ile 5 kişilik bir aileye çarptı. Kazada otomobilin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen anne hayatını kaybederken baba ve çocukları da yaralı olarak çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, ise sürücüyü kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.