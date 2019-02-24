17 yaşındaki Ece, 7 roman yazdı

İZMİR'de 17 yaşındaki Ece Birengel, 1'i basılı 7 roman yazdı. Kitaplarında toplumsal sorunlara değindiği belirten Birengel, Almanya'da psikoloji okuyarak kendini geliştirmek, daha sonra da Türkiye'ye dönerek, insanlara yardımcı olmak istediğini söyledi.

Anne ve babası ayrı olan ve 3 kardeşi bulunan Ece Birengel, ilkokul 4'üncü sınıfta okurken, kitap yazmayı arzuladı. Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olan Birengel, ilk kitabını 14 yaşında yazmaya başladı. "Hayattaki zorluklar silah gibidir ve iki seçeneğin vardır. Ya kullanmayı öğrenir kendini korursun ya da teslim olur seni vuracağı anı beklersin" diye başlayan "Denize Dökülen Mısra'lar" adlı romanı geçen yıl kasım ayında tamamladı. 17 yaşındaki bir genç kızın tacize uğraması sonrası başına gelenleri, kadın tacizlerine yönelik sorunları işlediği romanının ilk baskısı tükenince, basımevi ikinci baskıyı yapma kararı aldı. Ece Birengel, bu kitabının ardından 6 roman daha yazdı. Şu anda yazmayı sürdürdüğü "Hücre" isimli bir kitabı daha bulunan Birengel, kitaplarında genelde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz sorunlarını ele aldığını söyledi. Kendini "feminist" olarak tanımlayan Birengel, kitap okumayı çok sevdiğini, okudukça dünyaya bakışının değiştiğini belirtti.

'PSİKOLOJİ OKUYARAK FAYDALI OLMAK İSTİYORUM'

Piyasada çok fazla kitap olduğunu, bu kitaplardan birçoğunu okuduğunu söyleyen Ece Birengel, "Okuduğum kitapların çoğu, insanlara bir şey katmıyor. Ben de bu nedenle toplumsal sorunlara dikkat çekmek istedim. Özellikle taciz ve tecavüze uğrayan kadınların yaşadığı sorunları anlatmaya çalıştım. Bu sorunu yaşayan birçok insan var ve korkudan bunu dile getiremiyorlar. Denize Dökülen Mısralar kitabım tamamen bir kurgu" dedi. Almanya'da psikoloji okumak istediğini de aktaran Birengel, şöyle dedi:

"Almanca öğrenmek için kursa başladım. Almanya'da okuyup, kendimi donanımlı hale getirerek, ülkeme dönmek ve burada en iyi hizmeti vermek istiyorum. Döndükten sonra da kitap yazmaya devam etmek istiyorum. En büyük hayalim yazdığım kitabımın film olması. Bu nedenle kitabımı iki yapım şirketine verdim. Onlar inceliyor, ben de haber bekliyorum."

'HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN'

Daha önce hukuk okumak istediğini, çünkü çok fazla haksızlığın yaşandığını söyleyen Birengel, "İnsanlar para ile her şeyi halledebiliyorlar. Bir takım elbise giyen kişi iyi hal indiriminden faydalanıyor. O nedenle en azından birinin hayatına dokunmak, yarasını sarmak bile çok önemli. Şimdi bu hayalimden vazgeçiyorum. Çünkü Almanya'da okumak istiyorum ve orada hukuk fakültesinde hazırlık sınıfı yok. Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, haksızlığa uğrayan, sorun yaşayan kişilere ücretsiz terapiler vererek, yardımcı olmaya çalışacağım. Ezilen kadın veya erkek fark etmez. Hepsine yardımcı olmak için çalışmak istiyorum" dedi.

İnsanların hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini isteyen Ece Birengel, "Benim, "Hedefimiz güneş olsun, olmazsa yıldızlara konarız" sloganım var. O nedenle "yapamazsın" diyenlere aldırmadan yolumuza devam etmeliyiz. Hiçbir şey engel değildir" diye konuştu.

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DHA