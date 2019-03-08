17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde top oynarken aniden fenalaşan Emirkan Erişoğlu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Safranbolu Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci Sınıf Makine Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Emirkan Erişoğlu, beden eğitimi dersinde okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken bir anda yere yığıldı. Durumu gören beden öğretmeninin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erişoğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Erişoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üzüntüden fenalaşan beden eğitimi öğretmeni ise özel hastaneye götürülürken, acı haberi alarak hastaneye gelen Erişoğlu'nun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Emirkan cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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DHA