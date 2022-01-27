17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında boynu kırılmış halde bulunmuştu! Ailesi ölümüyle ilgili bir iddia ortaya attı! MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü olarak bulundu. Sakallıoğlu'nun boyun kemiğinin kırıldığı saptandı. Genç kızın ölümüne istinaden tutuklanana anne ve babası kızlarının çikolataya alerjisi olduğunu ve yatağına gitmeden önce çikolata yediğini söylediler.

1 11 Mazı Mahallesi'nde oturan Turcen Sakallıoğlu, 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında jandarmayı arayıp, uyandırmak için odasına girdiği kızı Gamze’yi yatağında hareketsiz bulduğunu söyleyerek yardım talep etti.