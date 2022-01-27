17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında boynu kırılmış halde bulunmuştu! Ailesi ölümüyle ilgili bir iddia ortaya attı!
17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında boynu kırılmış halde bulunmuştu! Ailesi ölümüyle ilgili bir iddia ortaya attı!
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü olarak bulundu. Sakallıoğlu'nun boyun kemiğinin kırıldığı saptandı. Genç kızın ölümüne istinaden tutuklanana anne ve babası kızlarının çikolataya alerjisi olduğunu ve yatağına gitmeden önce çikolata yediğini söylediler.