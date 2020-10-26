17 yaşındaki genç futbolcu Jeremy Wisten, intihar etti!

Manchester City akademisinin eski futbolcularından Jeremy Wisten, henüz 17 yaşındayken intihar etti. Trajik ölüm, İngiliz ve dünya futbolunu derinden etkiledi. Genç futbolcunun intiharında, Manchester City akademisinde bulunduğu sıralarda akademiden gönderilmesinin büyük bir etkisi olduğu söyleniyor.

Manchester City kulübünden yapılan açıklamada, "Manchester City ailesi olarak eski akademi oyuncumuz Jeremy Winsten'in hayatını kaybettiği haberini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Böylesine zor bir süreçte dualarımız sizinle" ifadeleri kullanıldı.

İNTİHARIN SEBEBİ MANCHESTER CİTY Mİ?

Jeremy Winsten'ın intiharının sebebine ilişkin henüz ailesinden resmi bir açıklama gelmedi ancak genç futbolcunun Manchester City Akademisi'nden gönderildiği için depresyona girdiği öne sürüldü.

Henüz ailesi tarafından doğrulanamayan iddialara göre; İngiliz ekibinin takımdan gönderdiği genç futbolcu bu kararın ardından girdiği bunalımdan çıkamadı ve canına kıydı.