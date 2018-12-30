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  3. 17 yaşındaki genç, kalp krizinden yaşamını yitirdi

17 yaşındaki genç, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir genç, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

17 yaşındaki genç, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir genç, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pirsultanlı köyünde yaşayan Onur Bozaslan (17) adlı bir genç aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan gencin yapılan ilk muayenesinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Düziçi Devlet Hastanesinde doktorlarca yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Bozaslan kurtarılamadı.

Acı haber üzerine hastane önüne gelen gencin yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

17 yaşındaki genç, kalp krizinden yaşamını yitirdi

17 yaşındaki genç, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA

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