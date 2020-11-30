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17 yaşındaki genç kız ardında 'Sizleri utandırdığım için üzgünüm' yazılı not bırakarak intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evde yalnız olan 17 yaşındaki Gülnur Y, babasının av tüfeğiyle intihar etti. Dışarıdan eve gelen aile genç kızı kanlar içinde yerde bulunca sinir krizi geçirdi. Öte yandan ölü bulunan Gülnur Y'nin baş ucunda "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazılı not bulundu.

17 yaşındaki genç kız ardında 'Sizleri utandırdığım için üzgünüm' yazılı not bırakarak intihar etti

Atapark Mahallesi'nde akşam saatlerinde iş çıkışı eve gelen baba Ahmet Y, kendisine kapıyı açan olmayınca eşi Fadime Y'yi aradı. Komşuda olan Fadime Y., eve gelerek anahtarla kapıyı açtı ve çift korkunç bir manzarayla karşılaştı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Anne ve baba, çocukları Gülnur Y'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sinir krizi geçiren çift, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülnur Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede bulunan av tüfeği muhafaza altına alındı.

''SİZLERİ UTANDIRDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM''

Ekipler ayrıca Gülnur Y'nin baş ucunda kendisinin yazdığı düşünülen bir intihar notu da buldu. Bulunan notta Gülnur Y'nin, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca Gülnur Y'nin 3 kardeşi olduğu öğrenilirken, olay sırasında kardeşlerden birinin işte olduğu, diğer 2 kardeşin ise dışarıda olduğu, Gülnur Y'nin babasının işte olduğu, annesinin komşusunu ziyarete gittiği belirtildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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