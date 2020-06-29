17 yaşındaki genç sınavdan çıktı, intihar etti!

Olay dün, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleşti. Kulp'ta yaşayan 17 yaşındaki Ömer A., YKS'nin ikinci oturumu olan AYT’ye katıldıktan sonra evine gitti.

Mahalleye girdiğinde arkadaşlarıyla karşılaşan 17 yaşındaki genç, arkadaşlarına yorgun olduğunu ve eve gideceğini söyledi.

POLİSLER ÖMER'İN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Odasına geçen Ömer A., kime ait olduğu öğrenilemeyen ve evde bulunan tabancayla kendisini vurarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisler, evde Ömer A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ömer A'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ömer A'nın bu sabah toprağa verildiği öğrenilirken, intiharıyla ilgili araştırma sürüyor.