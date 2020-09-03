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  3. 17 yaşındaki kız cam silmek isterken 4.kattan düştü

17 yaşındaki kız cam silmek isterken 4.kattan düştü

Bingöl'de 4.kattaki evinin camını silmeye çalışan 17 yaşındaki genç kız dengesini kaybedip düştü. Metrelerce yüksekten yere çakılan kız ağır yaralandı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Bingöl'de evinin camını silmeye çalışan 17 yaşındaki M.A., az kalsın canından oluyordu. Dengesini kaybedip düşen kız korkuluklara tutundu ancak tüm çabasına rağmen gücünü yitirdi ve 4.kattan aşağı düştü. Genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.

YAKINLARI TUTMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARILI OLAMADI

Olay, merkeze bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam balkonu silmeye çalışan 17 yaşındaki M.A., bu sırada dengesini kaybedip düştü ancak korkuluklara tutundu. Yakınlarının tutmaya çalıştığı M.A., bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı.

17 yaşındaki kız cam silmek isterken 4.kattan düştü

ELAZIĞ'DA AMELİYATA ALINDI

Yaralanan kız çocuğu çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen M.A. ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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