17 yaşındaki kız cam silmek isterken 4.kattan düştü

Bingöl'de evinin camını silmeye çalışan 17 yaşındaki M.A., az kalsın canından oluyordu. Dengesini kaybedip düşen kız korkuluklara tutundu ancak tüm çabasına rağmen gücünü yitirdi ve 4.kattan aşağı düştü. Genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.

YAKINLARI TUTMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARILI OLAMADI

Olay, merkeze bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam balkonu silmeye çalışan 17 yaşındaki M.A., bu sırada dengesini kaybedip düştü ancak korkuluklara tutundu. Yakınlarının tutmaya çalıştığı M.A., bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı.

ELAZIĞ'DA AMELİYATA ALINDI

Yaralanan kız çocuğu çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen M.A. ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.