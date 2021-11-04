17 yaşındaki lise öğrencisi hayatının şokunu yaşadı! 17 erkeğin tecavüzüne uğradı

Korkunç tecavüz olayı Kazakistan'nın güneyindeki Saryagash kasabasında meydana geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilnoz Mayıs ayında bir baloya katılmak için elbise aldıktan sonra taksiye bindi. Bu sırada taksi şoförünün yanlış yoldan gittiğini fark eden Dilnoz, korkunca taksi şoförü kendisine içinde ilaç olan bir su verdi. Genç kız bayıldıktan sonra iddiaya göre 17 kişinin sırayla tecavüzüne maruz kaldı. Genç kız karşılık vermeye çalıştığında da şahıslar tarafından nehirde boğulmakla tehdit edildi.

BOĞMAKLA TEHDİT ETTİLER

Yaşadıklarını anlatan Dilnoz şunları söyledi:

"Nehir kenarında uyandım. Yerde tamamen çıplak yatıyordum ve etrafım birkaç adamla çevriliydi. Bankta bana tecavüz ettiler, sonra bir eve götürdüler. Orada yine tecavüz ettiler, sonra arkadaşlarını arayıp 'buraya gelin kızımız var' demeye başladılar. Birer birer diğer adamlar kilitli olduğum odaya geldiler ve bunu bana yaptılar. Onlarla savaşmaya çalıştığımda beni dövdüler ve beni nehirde boğmakla tehdit ettiler."

TECAVÜZ DÖRT GÜN SÜRMÜŞ

Dilnoz'un annesi tecavüz olayının dört gün sürdüğünü söylerken, suçluların kıyafetlerini genç kıza verdiğini ve ön kapıdan dışarı çıkardığını söyledi.

KİMSE TUTUKLANMADI

Mağdur ve annesine, faillerin adalete teslim edileceğine dair umutlarını kaybettikten sonra olayı yerel medyaya anlattı.

Ceza davasının 5 ay önce açıldığını söyleyen Dilnoz'un annesi " O zamandan beri kimse tutuklanmadı" dedi.

TECAVÜZCÜLERİN YÜZÜNÜ HATIRLADI

Ayrıca genç kızın kendisine tecavüz eden 17 kişinin yüzlerini hatırladığı ve şüphelilerin kasabadan ayrılmamaları yönünde polis kararı olduğu ifade edildi.

GENÇ KIZIN KIYAFETLERİNİN YAKILMASI ÖNEMLİ DELİLERİ YOK ETTİ

Olaya ilişkin araştırmalarda bulunan müfettişlere göre, suç anında kızının giydiği kıyafetleri yakan kurbanın annesi tarafından önemli deliller yok edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, anne kıyafetleri 'kötü anılardan kurtulmak için' yaktığını açıkladı.