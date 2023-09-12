17 yaşındaki sporcudan tarihi başarı

Geçtiğimiz yıl 16 yaşında, Letontaya'da gerçekleştirilen ve Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni yıldızlar yetiştiren Junior Ralli Şampiyonası'nda start alarak "Türkiye'nin En Genç Ralli Pilotu" unvanını sahip olan Kerem Kazaz, geçtiğimiz hafta...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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17 yaşındaki sporcudan tarihi başarı

Geçtiğimiz yıl 16 yaşında, Letontaya'da gerçekleştirilen ve Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni yıldızlar yetiştiren Junior Ralli Şampiyonası'nda start alarak "Türkiye'nin En Genç Ralli Pilotu" unvanını sahip olan Kerem Kazaz, geçtiğimiz hafta sonu İspanya Asturias'da koşulan Avrupa Kupası Rallisi Rallye5 Sınıfı'nda ikinci olan ilk Türk Ralli Pilotu olarak yine tarihi bir başarıya imza attı.

Şu anda 17 yaşında olan ve yaşından dolayı sürücü ehliyetine sahibi olmadığı için Türkiye'de henüz hiç start almayan Kerem Kazaz, bir yıldır yarıştığı İspanya Şampiyonası'nda kendi klasmanında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 8-9 Eylül tarihlerinde asfalt ve toprak olarak iki farklı zeminde koşulan Asturias Rallisi'nde ilk gün aks arızası nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen ikinci gün asfalt yarışında gösterdiği başarı ile genel klasmanda 24., Clio Trophy'de 8. ve kendi sınıfı Rally5'te 2. olarak finiş gören Kazaz, 17 yaşında hiçbir Türk Ralli pilotunun bugüne kadar elde edemediği bir başarıya imza atarak Avrupa Kupası Rallis'nde sınıfında 2. olarak finiş gördü.

Motor sporlarına 4 yaşında Motocross ile başlayan, 14 yaşında karting ve pist eğitiminin ardında 2021 sezonunda ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası'na 14 yaşında katılarak yaşı ve tecrübesine oranla değerli başarılar elde eden Kerem Kazaz, 2 yıldır Baltık Şampiyonaları ve İspanya Şampiyonası'nda gösterdiği performanslarla; 1999 yılında Balkan, 1999, 2002-2006 ve 2007 Türkiye'de Ralli Şampiyonu unvanına sahip babası Ercan Kazaz'ın tahtına aday.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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