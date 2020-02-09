17 yılda 30 bin kişilik sporcu ordusu yetiştirdi

ANTALYA'da, spor sevgisini gençlere aşılamak için 17 yılda 30 bin kişiye eğitim veren muay thai antrenörü Yasin Urlu (40), 6 dünya, 200 Türkiye şampiyonu ve onlarca milli sporcu yetiştirdi.

Antalya'da oturan Yasin Urlu, dövüş sporuyla ilgilenen ağabeyine özenerek 25 yıl önce muay thai sporuna başladı. 8 yıl ringe çıkan Yasin Urlu, antrenör olarak spor sevgisini gençlere aşılamayı hedefledi. 17 yıldır Antalya'da muay thai antrenörlüğü yapan Yasin Urlu, başarılarıyla bu sporun il temsilciliği, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlüğü ile Muay Thai Milli Takım Baş Antrenörlüğü görevleri yaptı. Antrenörlük kariyerinde 30 bin civarında sporcu yetiştiren Yasin Urlu'nun, bu süreçte 51 sporcusu milli takım forması giyme başarısı gösterdi. Urlu'nun spor sevgisi kazandırdığı sporcular 6 dünya şampiyonluğu, 6 dünya ikinciliği, 5 dünya üçüncülüğü, 3 Avrupa şampiyonluğu, 200 civarında Türkiye şampiyonluğu kazandı.

SOĞUĞA ALDIRMADAN ANTRENMAN

Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı muay thai antrenörlüğü ile milli takım baş antrenörü olarak 3 bin civarında sporcunun eğitimine devam eden Yasin Urlu, sporcuları ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyor. Haziranda Abu Dabi'de yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarını salonda teknik ve açık havada kuvvet kondisyon çalışmasıyla sürdüren muay thai sporcuları, soğuk havaya rağmen antrenmanlara devam ediyor. Günde 2 antrenman yapan sporcular, açık havada da koşu, kondisyon hareketleriyle kuvvet ve dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

'AMACIM SPOR SEVGİSİNİ GENÇLERE AŞILAMAK'

Dünya şampiyonasında sporcularının madalya kazanarak hayallerine ulaşmasını hedeflediğini anlatan Yasir Urlu, şunları söyledi:

"Muay thai sporuna 25 sene önce ağabeyimdem etkilenerek başladım. Muay thai ve kickboksta kendimi geliştirdim. Spor sevgimden dolayı antrenör olarak toplumun her kesiminden insana sporu sevdirme amacıyla kendime söz verdim. Pazar esnafı, ayakkabı boyacısı çocuk, buzdolabı tamircisi, öğretmenler, kamu kurumunda görevli memur, amire herkese bu sporu öğretmeye çalıştım. Amacım spor sevgisini gençlere aşılamak, muay thai sporunu geniş kitlelere yaymak ve sevdirmek. Her yaştaki çocuğa, sporculara bu sporu sevdirip, beden terbiyesi sağlayarak başarı kazanmalarını hedefliyorum. Sporcularımın hedeflediği, hayalini kurduğu madalyayı kazandıktan sonra yaşadığı sevinç ve gururu görmek, en büyük mutluluğum."

ŞAMPİYON SPORCULAR

Yasin Urlu'nun çalıştırdığı milli takım sporcusu 17 yaşındaki Dilara Karabağ, ablasının da muay thai sporcusu olması nedeniyle çocukluğunun antrenman salonunda geçtiğini anlattı. Ablasından etkilenerek antrenörünün yönlendirmesiyle muay thai sporuna başladığını dile getiren Dilara Karabağ, "Türkiye ve dünya şampiyonasında gençlerde birinci oldum. Büyüklerde de altın madalya kazanmak istiyorum" dedi. Ailesinin yönlendirmesiyle spora başlayan 17 yaşındaki Ayşin Özkılıç da 4 yılda gençlerde dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu kazandığını, bu sene büyüklerde dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Antrenörü Yasin Urlu'nun kendisine muay thai sporunu sevdirdiğini anlatan 13 yaşındaki Eylül Sultan Daşgıran da 3 yılda yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazandığını, bu sene gençlerde dünya şampiyonluğu elde edip, milli takım formasıyla uzun yıllar başarılı olmak istediğini ifade etti.

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Kaynak: DHA