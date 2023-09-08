170 beyin ve sinir cerrahi sempozyumda bir araya geldi

Zonguldak'ta 170 beyin ve sinir cerrahı sempozyumda bir araya geldi. Üç gün sürecek sempozyumda cerrahların hastalara donanımlı yaklaşabilmesi hedefleniyor.

Türk Nöroşirürji Derneği ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından "Nörovasküler Sempozyumu" düzenlendi. Zonguldak'ta üç gün sürecek olan sempozyuma 170 beyin ve sinir cerrahı katılım sağladı. Eğitimde cerrahlara teorik ve pratik eğitimler verilecek. Mesleki tecrübe kazanmaları hedeflenirken teknolojik yenilikler ele alınacak.

Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Hakan Emmez, "Bugün üç gün boyunca Zonguldak'ta meslektaşlarımızla beraber derneğimizin beyin damar hastalıklarının alt grubu ile beraber önemli bir toplantı düzenliyoruz. Zonguldak'a da ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız çok güzel bir toplantı düzenledi. Beyin damar hastalıkları hem genel ölümlerin hem de beyin kaynaklı ölümlerin sebepleri ve aynı zamanda sakatlıkların da aslında. Baş döndürücü gelişmeler oluyor, kapalı yöntemler ve açık yöntemler. Biz beyin cerrahları da bunları yaygın uyguluyoruz. Şu anda dünyadaki son gelişmeleri burada meslektaşlarımızla tartışıp neler yapabiliriz, herkes bilgisini gösteriyor. Kurslar düzenliyoruz ve bu işi genç beyin cerrahlarına en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Simülasyonlarla kurslar sürdürülüyor"

Sempozyumun teorik ve pratik olmak üzere iki ana konusu olduğunu belirten Emmez, "Pratik anlamda simülasyonlarla, modellerle kurslar sürdürülüyor şu anda. Teorik anlamda da karar verme süreci, komplikasyonlar, başarı oranları, teknik tartışmalar devam edecek. Dolayısıyla 3 gün sonra burada genç meslektaşlarımız döndükleri zaman hastalarımıza çok daha donanımlı yaklaşabilecekler." diye belirtti.

"Bugün burada aslında bir okul var"

Türk Nöroşirürji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Eğitim Öğretim Grubu Başkanı Prof. Dr. Melih Bozkurt ise eğitimin iki ana hedefi olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

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"İki ana hedefimiz var. Birisi pratik eğitim ile el becerisini geliştirme. İkincisi ise teorik, komplikasyon yönetimi. Zor durumlarla baş edebilme gibi hazırlanmış bir toplantı. Beyin cerrahisi eğitimi zor eğitim bir eğitimdir. Asistanlık eğitimi çok zor bir eğitimdir. Ama beyin damarı hastalıkları eğitimi asistanlıktan ziyade uzmanlık eğitimidir, daha üst seviye bir eğitimdir. Dolayısıyla hastalıkların doğal seyrinin zorluğu beyin cerrahisi damar hastalıklarını zorlu yapan şeydir. Dolayısıyla hem hastalığın zorluğu hem de eğitimin zorluğu ikisi bir araya gelince çok fazla eğitim almak gerekiyor. Çok uzun süre eğitim almak gerekiyor. Eğitimin hem pratik hem teorik tarafı olması gerekiyor. Bugün burada aslında bir okul var. Okulun ilk 3 modülü burada tamamlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir başlangıç olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)