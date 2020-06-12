1700’lü yıllardan beri Denizli’de olan depremlerin çarpıcı fotoğrafları

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınlarından Denizli Hayat, en son sayısında dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Denizli'nin binlerce yıllık deprem tarihini gözler önüne seren dergi, 1700'lü yıllardan itibaren yaşanan afetleri belgeleriyle anlattı.

Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile kent yaşamına dair her ayrıntıyı 2006 yılından itibaren kaleme alan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınlarından Denizli Hayat, son sayısında yine dopdolu içerikleriyle dikkat çekti. Denizli'nin binlerce yıllık deprem tarihini gözler önüne seren bu yayın, 1700'lü yıllardan itibaren yaşanan büyük afetleri belgeleriyle anlattı. Denizli ve çevresinin sadece antik çağlarda değil, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de irili ufaklı onlarca doğal afetle sarsıldığı belirtildi. Bunlarda kentin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının olumsuz yönde etkilendiği bildirildi. Dosya haberin altlığını ise, Başbakanlık Devlet Arşivlerindeki yüz binlerce belge arasından Denizli ile ilgili 72 bin belgeyi gün yüzüne çıkartan Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Kent Arşivi'nde topladığı çalışmalar oluşturdu.

1717 depreminde Denizli yerle bir oldu

Denizli Kent Arşivi'nde bulunan belgelerde bahsedilen tüm afetler kent tarihi açısından oldukça önem taşıyor. Denizli'de 19 Kasım 1717 tarihinde yaşanan en büyük depremde kentteki tüm binaların yerle bir olduğu, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nın tamamen yıkıldığı ve 6 bin insanın yaşamını yitirdiği anlatılıyor. Bugün bile Denizli'de bulunan Hierapolis, Laodikeia, Colossae ve Tripolis antik kentlerinde doğal afetlerin en çarpıcı şekli ile gözler önüne serildiğine dikkat çekilen araştırmada 1717, 1899, 1900, 1924 ve 1926 yıllarında meydana gelen afetlere dikkat çekiliyor.

Kaynak: İHA