18- 24 Ekim 2021 Haftalık burç yorumu! Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları | Aslanlar ve İkizler bu hafta dilinize sahip çıkın!

Haftalık burç yorumları, astrolojiye ilgi duyan okurlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına sahip olan bireyleri bu hafta neler bekliyor? 18- 22 Ekim 2021 haftalık burç yorumları hayatınızı ne kadar etkileyecek? Bu hafta yeni gelişmeler mi yaşanacak yoksa biraz daha mı beklemeniz gerekecek? İşte uray Sayarı ile haftalık burç yorumları!

18- 24 EKİM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMU! NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI | ASLANLAR VE İKİZLER BU HAFTA DİLİNİZE SAHİP ÇIKIN!

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Koç; Bu hafta bir önceki haftada olduğu gibi şans sizden yana gözüküyor. Evrende değişim yaşandığı gibi bu hafta koç dolunayına giriş yapıyoruz. Bu dönem yaptığı işten çok egosu daha önde olanların piyasaya çıkacağı bir dönem. Yani bu demek oluyor ki yöneticileriniz, kraldan çok kralcıların sizi meşgul edebileceğinin göstergesi. Bununla birlikte ani parlamalar yaşayabilir, çevrenizdekileri istemeden de olsa kırabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Sevdiğiniz insanları kırmanız an meselesi iken, kontrollü davranmanız halinde bu dolunayın size zarardan çok yararı olacağını göreceksiniz. Genele baktığımızda bu hafta yarar sağlayacağınız pek çok iş size dönüş yapacak, sizi mutlu edecek kararlar alacaksınız. Zaman zaman zorlanacak olsanız da güzel gelişmeler sizi bekliyor.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Boğa; Bu hafta özellikle aşk hayatınızda inanılmaz bir değişim yaşayacaksınız. Hiç olmadığınız kadar huzurlu hiç olmadığınız kadar kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gökyüzünden alamadığınız güzel enerjiler bu hafta size doğru geliyor. Aşk hayatından başladık önce, çünkü bu hafta diğer sosyal yaşantınızda aşk hayatınızda olduğu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Özellikle çalışıyorsanız, iş hayatında emeğinizin karşılığını göremediğiniz için ani sinirlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu durumlarda tepkilerinize yön vermeye çalışın, aksi takdirde size zarar olarak geri dönebilir. Koç dolunayı bu hafta yalnızca ismini taşıdığı burcu değil, boğa burçlarını da çok etkileyecek. Her türlü tehlikeye karşı soğuk kanlı tavrınızı korumanızda fayda var. İnsanları bu hafta daha iyi dinleyip, anlamaya çalışmalısınız. Son olarak, müjdeli bir haber alabilir, buna bu hafta çok sevinebilirsiniz.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili İkizler; Bu haftaya çok karmaşık duygular içinde başladınız. Hiçbir zaman tek düze ilerleyemiyorsunuz ve bu da sizi son zamanlarda inanılmaz derecede yordu. Her gün olmasa bile, belirli günlerde yaşadığınız ruh değişimleri çevreniz tarafından da fark ediliyor. Enerjinizin düşük olduğu bir haftayı geride bırakıyor, yeni bir sayfaya imza atıyorsunuz. Bu hafta ya güzel bir haber alıp tüm hafta boyu enerjinizi etrafa saçacaksınız, ya da duymak bile istemeyeceğin bir gerçekle karşılaşacaksınız. Ortası olmayan bir haftaya giriyorsunuz. Bu dönemde söylediklerinize dikkat etmeli, deyim yerindeyse dilinize sahip çıkmalısınız. Gelen haberlerle birlikte tüm hayatınız bir anda değişebilir. Ancak şunu da unutmayın ki, kötü haberin bile size olumlu bir getirisi olacak. Bu hafta karamsar olmaktan kaçının, pozitifliği hayatınıza enjekte ettiğiniz takdirde, hayatınızı şekillendireceksiniz. Bu da size yarar sağlayacak.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Yengeç; Bu hafta Yengeçlere pek yaramayacak. Bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşayabilir, yeni gündemlerle kafanızı meşgul edebilirsiniz. Sürekli iletişim halinde olduğunuz bir kişi var, bu kişi ile dostluğunuzun sona ermemesi için yoğun mücadele edeceğiniz günlere giriyorsunuz. İnsanlar sizden rahatsız değiller ancak, elinizden geleni yapmadığınızı düşünüyorlar. Başkalarının kafasındaki bu düşünceyi silmek için çözüme kavuşturmanız gerekmekte, bunu da en güzel iletişim kurma yoluyla halledebilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız güven sorunu, size güzel bir an yaşatmamak için yemin etmiş gibi. Karşınızdaki insana olan güvensizliğinizin nedenini önce kendiniz bulmanız gerekiyor. Aksi takdirde karşı tarafa paranoya olmuşsunuz hissini geçirebilirsiniz. Koşullara uygun hareket edebildiğiniz sürece pek fazla sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli bir nokta ancak, biraz daha kararlı hareket etmeniz gerekmekte.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Aslan; Bu hafta ani gelişen olaylarla karşılaşabilir ve yaşanılan her şeyle yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Yapınız gereği etliye sütlüye karışmayan bir bireysiniz ancak bu hafta merak duygunuz ön planda olacak. Bu yüzden bu hafta dilinize sahip çıkmanız şart, başınıza bu hafta ne gelirse bilin ki konuşmalarda verdiğiniz gereksiz detaylardan gelecek. Yapı gereği havalı ve gizemli insanlarsınız ve bu dışardan oldukça dikkat çekiyor. Herkese her şeyinizi anlatmamanız sizin için güzel bir durum. Haftanın ilerleyen günlerinde problem yaşamayacak gibi gözüküyorsunuz ancak, kariyer hayatınızda veya iş yerinde ufak tefek pürüzlerle karşılaşabilirsiniz, bunu büyütmemeye özen gösterin. Bu hafta bir nevi sizin haftanız olacak, her şeyi yönetmeye ve bilmeye açık bir konumda olacaksınız. Haftayı iyi değerlendirmeniz takdirde, liderliğinize liderlik ekleyebilir, çevreniz tarafından takdir toplayabilirsiniz. Bu dönemde hata yapmamaya özen gösterin.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Başak; Bu hafta kendinizi Başak gücünde değil, daha solgun hissedebilirsiniz. Burcunuz gereği güçlü, dinamik ve atılgan bir yapıya sahipsiniz ancak, bu hafta halinizden pek memnun kalmayacak gibi gözüküyorsunuz. Son zamanlarda kendinize vakit ayıramamaktan şikayetçisiniz, arkadaş canlısı bir yapınız aman aman yok ancak, sürekli görüştüğünüz isimler hep yanınızda. Bu sebeple son günlerde alışık olduğunuz ve sevdiğiniz yalnızlığa hasret kalmış gibi gözüküyorsunuz. Aşk hayatına gelecek olursak yapı gereği çapkın bir ruha sahipsiniz, ancak bir o kadar da takıntılı görünüyorsunuz. Ne istediğinize karar verdiğiniz takdirde aşkta da şansı bulacaksınız, sosyal hayatta da yüzünüz gülecek. Sevgili Başaklar, bu hafta kendinize vakit ayırmakta fayda var. Kafanızı toplamaya ve dinlemeye ihtiyacınız olacak. Bu dönemde kendinize iyi gelecek hobilerle uğraşabilirsiniz.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Terazi; Bu haftaya güzel bir giriş yapıyorsunuz ve uzun zamandır beklediğiniz bir haberin olumlu yanıtına çok şaşıracaksınız. Bu aralar monotona dönmüş hayatınız bir anda renklenebilir. Hiç bulunmadığınız ortamlarda bulunabilir, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Sabit düşüncede değilsiniz ancak, yeni tanışacağınız kişilerden aldığınız tavsiyelerle hayatınıza yön verip, yeni bir döneme giriş yapabilirsiniz. Etrafınızın kalabalıklaşmasının ardından kargaşalar da vazgeçilmez olacaktır. Her zamanki pembe gözlük taktiğinizi uygulayarak olaylardan ve kargaşalardan uzak durabilirseniz ne mutlu size. Sevgili teraziler Haftanın ilerleyen günlerinde, kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Sınırları genişletme gibi hedefleriniz var ancak biraz daha sabırlı olduğunuz takdirde daha olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Akrep; Bu hafta iş hayatınızda yeni atılımlarda bulunabilir, çok istediğiniz hedefinize ulaşabilirsiniz, ulaşamayacak gibi gözükseniz bile en geç bir veya iki hafta içinde hedeflediğiniz ve çok beklediğiniz bir süreç içerisinde kendinizi bulmanız an meselesi. Kariyer hayatınızda oldukça başarılısınız ancak, konu iletişime gelince bunu kendi isteğinizle aleyhinize çeviriyorsunuz. Yapı gereği oldukça kırılgan ve kibirli birisiniz. Bu iki özellik yan yana gelince hem her şeye küsebilme hem de zor barışabilme veya adım atabilme durumlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Kırılganlığınızın fazla olduğu kadar kibrinizi azaltırsanız eğer sizin de başınız çok rahatlayacak. Her şeyi çok düşündüğünüz için ufak problemleri bile devasa hale getiriyorsunuz ve bu en çok size zarar veriyor. Aile ve yakınlarınıza en çok yaptığınız bu davranışlar, insanları sizden ister istemez uzaklaştırabiliyor. Bu dönemde daha ılımlı olmaya özen göstermelisiniz.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Yay; Bu hafta özlem giderme haftanız. Yaylar bu hafta bekledikleri bir haber alabilir yahut bekledikleri bir kişinin sürprizi ile karşılaşabilir. Sevgili yaylar, yapı gereği eğlenceli ve vurdumduymaz bir kişiliğe sahipsiniz. Sizin en güzel ve en sevilen özelliğiniz kin tutamamanızdır. Kim size ne yaparsa yapsın, gönlünüz çok büyük kalıyor ve yapılan hataları sineye çekebiliyorsunuz. Bu hafta kalbinizin ekmeğini yiyeceğiniz bir hafta olabilir. İş teklifi alabilir, çalışıyorsanız ise basamak yükselebilirsiniz. Lehinize ilerleyecek bir durumu yanlış bir hareketle aleyhinize çevirebilirsiniz, bu sebeple bu hafta iki kez düşünüp bir kez hareket etmelisiniz. Aksi takdirde önünüze gelen fırsatları elinizin tersiyle itebilirsiniz. Bu hafta hal ve hareketlerinizdeki değişim hayatınıza yansıyacak, size olumlu veya olumsuz yorum yapanlara teşekkür edip geçiniz.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Oğlak; Bu hafta, maddi konularda hiç olmadığınız kadar şanslı olacaksınız. Etrafınızda hayata farklı bakışı olan kişilerin düşüncelerini önemseyin. Sorumluluğunu aldığınız sorunların sonuçlarını alacaksınız. Bugüne enerji dolu başladınız ve bu enerji hayalini kurduğunuz konuların net olarak çözüme kavuşacağını söyleyebiliriz. Uzun süredir iş hayatınızda beklediğiniz bir gelişme varsa bu hafta gerçekleşeceğini bilmelisiniz. Bu hafta özel hayatınızda yaptığınız bazı şüpheli yaklaşımlarınız ilişkinize zarar verebilir. Memnuniyetsiz tavırlarınız karşınızdakini yıpratırsa sevgilinizi kaybedebileceğinizi bilmelisiniz. Adımlarınızı ona göre atmanızda yarar var. Eğer ilişkiniz yoksa kendinize yatırım yapmanız gereken bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Kova; Bu hafta, ikili ilişkilerde anlık sinir probleminizi çözmeye özen göstermelisiniz. Çevrenizde gelişen her olayı merak etmemeli, çok konuşmamalı ve temkinli olmalısınız. Kuşkucu tavırlarınız karşınızdakinin sıkılmasına sebep olabilir. Ona güvendiğinizi ve her türlü kararında arkasında olacağınızı partnerinize hissettirin. Negatif enerjileri çoğaltmamaya özen gösterdiğiniz sürece sevgilinizle mükemmel bir hafta geçireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Önemli iş ortamlarınızda üslerinizden istediğiniz desteği alabilirsiniz. Hayatınızdaki kişilerden beklediğiniz hareketlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Sıkıntılarınızı arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle paylaşırsanız daha da rahatlayabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Ufak sorunları dert etmemeye çalışmalısınız.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMU 18- 24 EKİM 2021

Sevgili Balık; Bu hafta küslüklerinizin son bulacağı bir haftaya giriyorsunuz. Kendi hatalarınızın farkına varacak ve ona göre adımlar atacaksınız. Yapı gereği duygusal bir kişiliğe sahipsiniz. Bu hafta yaptıklarınızın karşılığını tamamen alacağınızı bilmelisiniz. Kime nasıl giderseniz o kişinin de size öyle geleceğini bilmelisiniz. Hata yaptıysanız ve birine haksızlık yaptıysanız bunun üzerine giderek çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Kısıtlama huyunuzdan uzaklaşmanız gerekiyor. Sevdiklerinizi paylaşamama konusu onlarla aranızı bozabilir. Alınganlık yapmamaya ve rahat olmaya çalışmalısınız. Her şeyi telafi etmek sizin elinizde olduğunu unutmamalısınız. Sağlıklı beslenmeye ve porsiyon küçültmeye özen göstermelisiniz. Bu hafta yapacağınız değişiklikler hoşunuza gidecek türden olacak