18 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema :Oyun Gecesi TV'de ilk kezATV'de
ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan adlı yabancı sinema Oyun Gecesi ekranlara geliyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...
kranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisini ekrana veriyor. Akşam ise TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak olan Oyun Gecesi filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Oyun Gecesi TV'de ilk kez ATV'de...
18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maide'nin Altın Günü
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oyun Gecesi (Yabancı Sinema)