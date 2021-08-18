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  3. 18 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema :Oyun Gecesi TV'de ilk kezATV'de

18 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema :Oyun Gecesi TV'de ilk kezATV'de

ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan adlı yabancı sinema Oyun Gecesi ekranlara geliyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

18 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema :Oyun Gecesi TV'de ilk kezATV'de

kranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisini ekrana veriyor. Akşam ise TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak olan Oyun Gecesi filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Oyun Gecesi TV'de ilk kez ATV'de...

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maide'nin Altın Günü

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oyun Gecesi (Yabancı Sinema)

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