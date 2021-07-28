Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 18 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:00

Incheon - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:30

FC Seoul - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



15:30

Vitor Pereira

Basın Toplantısı

FB TV, TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



16:30

Rıza Çalımbay

Basın Toplantısı

beIN Sports Haber



17:30

Abdullah Avcı

Basın Toplantısı

beIN Sports Haber



18:30

Gnistan - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Klubi 04 - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Fatih Terim

Basın Toplantısı

GS TV, TRT Spo, rA Spor, beIN Sports Haber



19:00

Jammerbugt - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lyngby - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Aalesund - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Asane - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Jerv - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandnes - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sogndal - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stjordals Blink - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Galatasaray

Antrenman

GS TV



20:00

Quevilly Rouen - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:30

Jose Mourinho

Basın Toplantısı

beIN Sports Haber



21:00

Huancayo - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:00

Fredrikstad - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Benfica - PSV

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen



22:00

Malmö - Ludogorets

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen



22:00

Young Boys - Ferencvaros

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

Exxen



22:00

The Strongest - Nacional Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

WBA - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:15

Municipal - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

