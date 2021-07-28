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18 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

18 Ağustos 2021 Çarşamba gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 18 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

18 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 18 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:00
Incheon - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
FC Seoul - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

15:30
Vitor Pereira
Basın Toplantısı
FB TV, TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

16:30
Rıza Çalımbay
Basın Toplantısı
beIN Sports Haber

17:30
Abdullah Avcı
Basın Toplantısı
beIN Sports Haber

18:30
Gnistan - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Klubi 04 - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Fatih Terim
Basın Toplantısı
GS TV, TRT Spo, rA Spor, beIN Sports Haber

19:00
Jammerbugt - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lyngby - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Aalesund - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Asane - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sogndal - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Galatasaray
Antrenman
GS TV

20:00
Quevilly Rouen - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:30
Jose Mourinho
Basın Toplantısı
beIN Sports Haber

21:00
Huancayo - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:00
Fredrikstad - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Benfica - PSV
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
Malmö - Ludogorets
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
Young Boys - Ferencvaros
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
Exxen

22:00
The Strongest - Nacional Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
WBA - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:15
Municipal - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

 

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