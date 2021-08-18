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  3. 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü spor manşetleri | Transfer hareketliliği sürüyor

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü spor manşetleri | Transfer hareketliliği sürüyor

Liglerin başlamasının ardından eksikleri bir bir ortaya çıkan takımlar transferde vitesi artırdı. İşt 18 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü spor manşetleri | Transfer hareketliliği sürüyor 1118