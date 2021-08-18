18 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformers 5: Son Şövalye Kanal D'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Transformers 5: Son Şövalye filmi ekranlarında oluyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 18 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Transformers 5: Son Şövalye filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatacak. 18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D 14:00 Küçük Ağa 16:00 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Transformers 5: Son Şövalye Kanal Dyayın akışıgunesin kızlarıece ünertransformers