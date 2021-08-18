18 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformers 5: Son Şövalye Kanal D'de !
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Transformers 5: Son Şövalye filmi ekranlarında oluyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 18 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Transformers 5: Son Şövalye filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatacak.
18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers 5: Son Şövalye