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18 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Görümce Star TV'de

Star TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star'da 16:45'te Star Market yayınlanıyor. Akşam ise Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

18 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Görümce Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlamasının ardından peş peşe Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizilerini ekrana getiren kanalda akşam başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece'nin yer aldığı sinema filmi Görümce izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Ada Masalı

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Görümce (Yerli sinema)

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