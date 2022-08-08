18 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

18 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğunda bebek bez çeşitleri, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri, kişisel bakım ürünleri yer aldı. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 18 Ağustos 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu!
18 AĞUSTOS 2022 A-101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TV Ünitesi 319.95 TL
4 Raflı Kitaplık 207.95 TL
2 kapaklı Çekmeceli Dolap 239.95 TL
8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 543.95 TL
5 Rfalı Kitaplık 231.95 TL
Sihirli Yaprak Masa 319.95 TL
Dekoratif Raf ve Sehpa Seti 3'lü 175.95 TL
Düğün Sandalyesi 159.95 TL
3 Kapaklı Gardırop 719.95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 439.95 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 399.95 TL
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 439.95 TL
3 Kapaklı Gardırop 719.95 TL
6 Çekmeceli Saklama Dolabı 239.95 TL
Aynalı Banyo Dolabı 199.95 TL
Dekoratif 5 Raflı Kitaplık 383.95 TL
Çalışma Masası 175.95 TL
Ayakkabı Dolabı 343.95 TL
Dekoratif Çalışma Masası 303.95 TL
Katlanır Yatak 343.95 TL
Nehir Alüminyum Döküm Kek Kalıpları 95.95 TL
HasCevher 6 Parça Tencere Seti 239.95 TL
Taç Döküm Kek Kalıbı 119.95 TL
Lava Döküm Tencere 319.95 TL
Nero 3'lü Tava Seti 119.95 TL
Nero Kızartma Tenceresi 68 TL
Aksu Basık Tencere 159.95 TL
Aksu Tava 103.95 TL
Aksu Derin Tencere 159.95 TL
Aksu Tava ve Sahan Set 175.95 TL
HasCevher 6 Parça Tencere Seti 279.95 TL
Nero 2'li Tava Seti 79.95 TL
HasCevher 2'li Granit Set 303.95 TL
HasCevher Ezme Granit Tencere 143.95 TL
HasCevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 159.95 TL
HasCevher Ezme Granit Tava 87.95 TL
HasCevher 8 Parça Manolya Tencere Seti 679.95 TL
HasCevher Krep Tavası 39.95 TL
Lava Döküm Basık Tencere 359.95 TL
Schafer 8 Parça Maharet Tencere Seti 719.95 TL
Wok Tava 79.95 TL
Karnıyarık Tenceresi 127.95 TL
Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 79.95 TL
Aksu 3'lü Sahan Seti 279.95 TL
Nehir Lüks Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 95.95 TL
HasCevher Mermer Desen Tava 63.95 TL
HasCevher Tava ve Sahan Seti 175.95 TL
HasCevher Mermer Desen Tencere 111.95 TL
HasCevher Mermer Desen Karnıyarık Tenceresi 111.95 TL
Papilla 2'li Tava Seti 79.95 TL
Erişte Makinesi 199.95 TL
Lava Döküm Sahan 119.95 TL
Aksu Döküm Tava 159.95 TL
Aksu Döküm Basık Tencere 223.95 TL
Lava Döküm Izgara Tava 159.95 TL
Lava Döküm Izgara Tavası 159.95 TL
Nero Çift Taraflı Balık ev Gözleme Tavası 63.95 TL