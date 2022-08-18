18 Ağustos 2022 Migros ürünleri, fiyat listesi! Bu hafta Migros'da neler var? Listede hangi ürünler yer alıyor?

18 Ağustos 2022 tarihleri arası Migros'da ayçiçek yağı, çay ve seçili pek çok et çeşitleri büyük indirimli fiyatlarla yer aldı. Peki, Bu hafta Migros'da neler var? Listede hangi ürünler yer alıyor? İşte 18 Ağustos 2022 Migros ürünleri, fiyat listesi.
18 AĞUSTOS 2022 MİGROS ÜRÜNLERİ, FİYAT LİSTESİ
18 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki indirimlerden bazıları;
Dana But Tas Kebaplık Et Çiftlik Kg: 163,75 TL
İndirimli fiyatı: 149,90 TL
Dana But Tas Kebaplık Et Yöresel Kg: 192,75 TL
İndirimli fiyatı: 149,90 TL
Dana Kemikli Biftek Kg: 159,90 TL
İndirimli fiyatı: 149,90 TL
Dana Pirzola (Tomahawk) Kg: 177,90 TL
İndirimli fiyatı: 169,90 TL
Kuzu Kuşbaşı Kg: 155,90 TL
İndirimli fiyatı: 149,90 TL
Uzman Kasap Dana Ciğer Şiş: 145,95 TL
İndirimli fiyatı: 131,36 TL
Uzman Kasap Kuzu Ciğer Şiş: 169,95 TL
İndirimli fiyatı: 152,96 TL
Dana İşkembe Kg: 59,95 TL
İndirimli fiyatı: 54,95 TL
Bolca Tabaklı Hindi Bütün But Kg: 93,90 TL
İndirimli fiyatı: 59,90 TL
Bolca Hindi Sote Göğüs 750 G: 69,90 TL
İndirimli fiyatı: 51,90 TL
Beypiliç But Izgara Kg: 93,90 TL
İndirimli fiyatı: 75,12 TL
Şenpiliç Büyük Tabaklı Piliç Izgara Tava Kg: 96,90 TL
İndirimli fiyatı: 77,52 TL
Banvit Piliç Izgara Tava Kg: 95,90 TL
İndirimli fiyatı: 76,72 TL
Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 159,90 TL
İndirimli fiyatı: 129,90 TL
Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 134,90 TL
İndirimli fiyatı: 118,90 TL
Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 TL
İndirimli fiyatı: 69,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 48,50 TL
İndirimli fiyatı: 35,90 TL
MİGROS İNDİRİMLİ ÇAY ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ
Lipton Earl Grey Bardak Poşet Çay 100'lü 200 G: 108,50 TL
İndirimli fiyatı: 86,80 TL
Lipton Bardak Poşet Çay Yellow Label 100: 108,50 TL
İndirimli fiyatı: 86,80 TL
Lipton Extra Dem Bardak Poset Çay 100'Lu 210 G: 106,75 TL
İndirimli fiyatı: 85,40 TL
Lipton Doğu Karadeniz Çayı 100'Lü Bardak Poşet 200 G: 82,50 TL
İndirimli fiyatı: 66,00 TL
Karali Organik Siyah Çay 500 G: 74,85 TL
İndirimli fiyatı: 59,95 TL
Karali Hediyelik Siyah Çay 1000 G: 98,00 TL
İndirimli fiyatı: 83,95 TL
Karali Karadeniz Filiz Çayı 1000 G. 92,50 TL
İndirimli fiyatı: 78,95 TL
Karali Tiryaki Çay 1000 G: 85,45 TL
İndirimli fiyatı: 74,95 TL
Çaykur Rize Turist Çay 500 G: 41,95 TL
İndirimli fiyatı: 37,90 TL