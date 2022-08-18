Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 18 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
18 AĞUSTOS PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Duy Beni
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Zor Ölüm 3
18 AĞUSTOS PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
18 AĞUSTOS PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Haber
20:00 Jumanji Vahşi Orman
18 AĞUSTOS PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
18 AĞUSTOS PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Bizi Hatırla
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Anne ( Yabancı Sinema)
18 AĞUSTOS PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 7 Numara
11:35 Bir Aş Hikayesi
11:50 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:45 Avrupa Konferans Ligi Başakşehir - Royal ( Canlı)