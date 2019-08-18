18 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi (ÖZEL) Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak"Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak""Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti""Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz""Türkiye'de potansiyel çok büyük"SÜPER LİG19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü21.45...

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(ÖZEL) Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak "Türkiye'nin başarıları başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak" "Moskova'da hazırlıklar çok iyi geçti" "Eşimle birbirimize çok iyi destek oluyoruz" "Türkiye'de potansiyel çok büyük" SÜPER LİG 19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü 21.45 Göztepe - Antalyaspor 21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir 21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor TFF BİRİNCİ LİG 16.30 Hatayspor - Altınordu 19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor 21.45 Akhisarspor - Adanaspor 21.45 Altay - Ümraniyespor AVRUPA'DAN FUTBOL 18.30 Chelsea - Leicester City (Çağlar Söyüncü) BASKETBOL 18.00 Türkiye - İtalya DHA



