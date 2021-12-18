18 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'den yağmur, sağanak yağış, kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminin açıklamasının ardından vatandaşlar hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu kapsamda "Hava bugün nasıl olacak 18 Aralık 2021 Cumartesi? İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün yağmur yağacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 18 Aralık 2021 Cumartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri, Antalya çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Antalya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in güneybatısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya, Mersin çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu ve Güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Sakarya ve Kocaeli'nin yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu,

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kütahya ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli’nin 700-800 m üzeri yüksek kesimleri ile Muğla’nın 900 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri ile Antalya'nın yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde, Mersin ile Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde etkli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde, doğu kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışı şeklinde görülmesi, Bingöl, Muş, Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağmur, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri (900 metre ve üzeri) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı