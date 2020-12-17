18 Aralık Cuma Hutbesi: Mümin her işinde mutedildir

Diyanet tarafından her hafta farklı konularda kaleme alınan Cuma Hutbesi'nin 18 Aralık 2020 tarihli konusu belli oldu. Günlerin en hayırlısı olan cuma günü ibadetlerini eda etmek için camilere gidecek olan vatandaşlara bu hafta 'Mümin her işinde mutedildir' konulu cuma hutbesi okunacak.

Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi konusu:

MÜMİN HER İŞİNDE MUTEDİLDİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana iyilikte bulunması gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesizv Allah bozguncuları sevmez.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Orta yolu tutun!"

Aziz Müminler!

İslâm, itidal dinidir. Bizlere hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı, istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve tutarlı davranmayı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması da ancak ilâhî dengeyi korumakla mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yemeiçmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir.

Değerli Kardeşlerim!

Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir. Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta

ölçüyü kaçırmamaktır. “Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattan dolayı sevinin.” buyuran Sevgili Peygamberimizin çağrısına uymaktır.

Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere!

HUTBE ADABI

Cumanın farzından önce, bayram namazlarından sonra hutbe okunur. Cuma hutbesi farz, bayram hutbeleri sünnettir.

Hutbenin bir rüknü vardır. O da Allah'ı zikirdir. Elhamdülillah, Sübhânallah, Lâilâhe illallah demekle rükün yerine getirilmiş olur. Bu zikri biraz uzatmak daha uygundur.

HUTBENİN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

1. Hutbenin vakit içinde okunması,

2. Namazdan önce okunması,

3. Hutbe niyetiyle okunması,

4. Cemaat huzurunda okunması,

5. Hutbeyle namaz arasında birşeyle meşgul olunmaması.

6. Cuma namazını hutbeyi okuyan hatibin kıldırması evlâdır, daha iyidir.

HUTBENİN VACİPLERİ

1. Taharete dikkat etmek,

2. Setr-i avrete riâyet etmek,

3. Hutbeyi ayakta okumak.

HUTBENİN SÜNNETLERİ

1. Ezanı dinlemek,

2. Hatibin huzurunda ezan okunması,

3. Hutbeyi ikiye ayırmak,

4. Her iki hutbeye de Allah'a hamd ü senayla başlamak,

5. Müslümanlara va'z u nasihatta bulunmak,

6. İkinci hutbede duâ etmek,

7. Şehâdet cümlesinin iki kısmını da okumak,

8. Hutbeyi uzatmamak,

9. Hutbeyi kolay işitilecek bir sesle okumak,

10. İki hutbe arasında oturmak,

11. Siyah giyinmek.

12. Hanefî mezhebinde sünnet olan bâzı maddeler Şafiî mezhebinde farzdır.

13. O bakımdan sünnetlere riâyet edilirse, her iki mezhebin görüşleri yerine getirilmiş olur.