18 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
18 Ekim 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 18 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
18 EKİM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
18 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
17:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:30
Botosani - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:00
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Cusco - Municipal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
20:00
Alanyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Hatayspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Alaves - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:00
İstanbulspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
20:00
Djurgarden - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Hacken - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Orgryte - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Östersunds - Vasalunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Sundsvall - Akropolis
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Aarhus - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Uni. Craiova - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:15
Deportivo Binacional - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
Shamrock Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:30
Jagiellonia - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Venezia - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
Nimes - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Arsenal - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV
22:00
Real Sociedad B - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Espanyol - Cadiz
İspanya La Liga
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
23:30
Cesar Vallejo - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV