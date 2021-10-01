Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 EKİM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



17:00

Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:30

Botosani - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

NK Celje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

NK Celje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Cusco - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



20:00

Alanyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Hatayspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Alaves - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:00

İstanbulspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



20:00

Djurgarden - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Hacken - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Orgryte - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Östersunds - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Sundsvall - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Aarhus - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Uni. Craiova - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:15

Deportivo Binacional - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Shamrock Rovers - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Jagiellonia - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:45

Venezia - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Nimes - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV



22:00

Arsenal - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



22:00

Real Sociedad B - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Espanyol - Cadiz

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



23:30

Cesar Vallejo - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV