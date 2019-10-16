18 Ekim Bim aktüel ürünler kataloğu | Bim aktüel 18 Ekim 2019

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Bim aktüel 18 Ekim 2019 ürünleri hangileri? Bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 18 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu...

18 Ekim BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM A.Ş tarafından haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Ekim 2019 tarihli katalogta HP Notebook, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu, Blender Set, Vakumlu Banyo Aksesuarları, Dikey Isıtıcı, Buharlı Ütü, Dekoratif Mebran Zigon Sehpa, Televizyon Sehpası ve birçok üründe indirimli ürün yer alıyor. İşte BİM'in indirimli ürünleri...

BİM Açılış saati: 09:00

BİM Kapanış saati: 21:00

BİM AKTÜEL 18 Ekim 2019

- HP Notebook 1.799 TL

- Trust Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL

- Samsung Galaxy A30 Cep Telefonu 1.799 TL

- Kumtel Dikey Isıtıcı 159 TL

- Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 199 TL

- Fakir Rhapsody Blender Set 149 TL

- Chef's Granit Efektli Karnıyarık Tenecere 22 cm 31,50 TL

- Chef's Petek Doku Tava 28 cm 24,90 TL

- Chef's Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL

- LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 3,95 TL

- Mısır Patlatma Tavası 5,95 TL

- Zeytinlik-Turşuluk 2500 ml 8,50 TL

- Zeytinlik-Turşuluk 1500 ml 5,50 TL

- Kapaklı Saklama Kabı 8,50 TL

- Naturaceram Meyve Desenli Tabak 20 cm 5,95 TL

- Naturaceram Meyve Desenli Tabak 25 cm 8,95 TL

- Vakumlu Banyo Aksesuarları 13,50 TL

- Lisanslı Puzzle 2'li 12,50 TL

- National Geographic İlk Kitabım 3,95 TL

Peki Bim aktüel 18 Ekim 2019 ürünleri hangileri? Bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 18 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu...

- Boyama Kitabı 4,95 TL

- Küvette Bebiş Bebek 19,90 TL

- Kurbağa Oyunu 5,95 TL

- Oyuncak Kamyon 21,90 TL

- Dev Yumurta 12,90 TL

- Top Atıcı 12,50 TL

-Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 50x125 cm 7,50 TL

-Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL

- Çift Kişilik Nevresim Takımı 99 TL

- Tek Kişilik Silikon Yorgan 44,90 TL

- Çift Kişilik Akrilik Battaniye 39,90 TL

- Lüks Kırlent 11,90 TL

- Kapitone Tek Kişilik Yatak Alezi 21,50 TL

-Kapitone Yastık Alezi 7,95 TL

- Kız-Erkek Çocuk Bornoz 29,90 TL

- Kadın Panço 17,90 TL

- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 12,90 TL

- Çok Amaçlı Baza Altı Kutu 12,90 TL

-3 Bölmeli Çekemce 16,50 TL

- Kadın - Erkek Şemsiye 32,50 TL

-Çocuk Lisanslı Yağmurluk 34,90 TL

- Erkek Trekking Ayakkabı 39,90 TL

- Decolove Dekoratif Mebran Zigon Sehpa 2'li 119 TL

- Decolove Televizyon Sehpası 199 TL

- Dekoratif Saat 39,90 TL

- Decolove Lüks Kadife Lambader 139 TL

- 8 Bölmeli Modern Ayakkabılık 189 TL

- Dekoratif Ahşap Fener 3'lü 109 TL

- Pamuk Şönil Yolluk 80x150 cm 69,90 TL

- Lüks Post Halı 90x115 cm 79,90 TL

- Modern Çiçeklik Sehpa 75 TL