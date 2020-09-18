18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete
18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları bulunuyor. İşte 18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2949) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/422) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/423, 424, 425, 426, 427) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YÖNETMELİKLER
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2950) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TEBLİĞ
Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 17/6/2020 Tarihli ve 2016/5523 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinin 8/7/2020 Tarihli ve 2017/24356 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ