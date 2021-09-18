18 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

18 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.00'da Fındıkkıran ve Dört Diyar ekranlarda olurken 15.30'da kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise fenomen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar

11:45 İkimizin Sırrı

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:40 Jurassic World

20:00 Kardeşlerim