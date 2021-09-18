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18 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

18 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

18 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.00'da Fındıkkıran ve Dört Diyar ekranlarda olurken 15.30'da kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise fenomen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar

11:45 İkimizin Sırrı

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:40 Jurassic World

20:00 Kardeşlerim

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