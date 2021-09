Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 18 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Eylül 2021 Cumartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



17:00

Burnley - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Liverpool - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



17:00

Manchester City - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



17:00

Norwich City - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Ibiza - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



17:00

Haka - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

KTP - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Lahti - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

SJK - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Preston - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Aberdeen - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Hibernian - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Ross Country - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Brest - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Banga - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Dunfermline - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Hamilton - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Morton - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Partick - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Queen of South - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Slovan Liberec - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovacko - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Atletico Madrid - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

D Smart Youtube, S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:15

Oostende - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:15

Vicenza - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Famalicao - Maritimo

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Heerenveen - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



17:45

Al Wasl - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Lens - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



18:00

Sundsvall - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Slaven Belupo - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Admira - Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Austria Vienna - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

SV Ried - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Domzale - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:15

Zira - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:30

Hacken - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Radomiak Radom - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Türkiye - Rusya

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Yarı Final

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



19:00

Inter - Bologna

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Antalyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Adana Demirspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



19:00

Manisa FK - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Carlos Mannucci - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Mikulas - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Michalovce - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ruzomberok - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

AS Trencin - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Levadia - Narva

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Ranheim - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Akhmat Grozny - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

BATE Borisov - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Kristiansund - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Odds BK - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:15

Leganes - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Real Zaragoza - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:30

Köln - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



19:30

Aston Villa - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



19:30

Elche - Levante

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Mechelen - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

St.Gilloise - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Cittadella - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Kiev - Oleksandriya

Ukrayna Premier Ligi

Dinamo TV Youtube



19:45

Willem II - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



20:00

Belenenses - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Dubai - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Bastia - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

JDA Dijon - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nancy - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nimes - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Niort - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Pau - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Quevilly Rouen - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Rodez - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Craiova - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



20:00

Viktoria Plzen - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:05

Sibenik - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Giannina - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Ajax - Cambuur

Hollanda Eredivisie

S Sport PlusBilyoner TV



21:00

Vorwarts Steyr - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Lechia Gdansk - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:15

Cesar Vallejo - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

O. Ljubljana - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Werder Bremen - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Girona - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:45

Salernitana - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Charleroi - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2Bilyoner TV



21:45

Sligo Rovers - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Mouscron - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

St. Etienne - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Alaves - Osasuna

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Cartagena - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Utrecht - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Santa Cruz - Royal Pari

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Arouca - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:30

Atlanta United - DC United

MLS

Bilyoner TV



22:30

Botafogo SP - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Londrina - CSA

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Chapecoense - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Deportivo Binacional - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV