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18 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda akşam sevilen program Şarkılar Bizi Söyler şahane konuklarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

18 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? Gündüz kuşağında  Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından sevilen dizi Camdaki Kız tekrar bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise izleyiciye keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler yayınlanıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Camdaki Kız

15:45 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

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