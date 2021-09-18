18 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de Show TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. Biz de bunun üzerine 18 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Cumartesi Sürprizi adlı magazin programıyla başlayan kanalda akşam Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıkıyor...

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Şansım Olsa ekranda olurken hemen ardından İçimizden Biri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show Show TV'deki yerini alıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı... 18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Bir Şansım Olsa 15:30 İçimizden Biri 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Yalancı 22:45 Güldür Güldür Show show tvshow tv yayın akışı