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18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün hangi diziler var? Yeşil Deniz ile güne başlayan kanalda akşam sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TRT 1'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda hemen ardından Yedi Numara izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Yeşil Deniz

09:35 Yedi Numara

10:40 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"

12:35 Yerli Dizi

15:50 Masumlar Apartmanı 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı

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