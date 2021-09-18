18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Hayal Bandosu TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik 07:30'da Hayat Sanat - Kolaj ekranlarda olurken akşam yabancı sinema Hayal Bandosu TRT 2'de...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 11:30'da Karalama Defteri ekranda olurken, 17:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam saat 22:00'daa ise yabancı sinema Hayal Bandosu TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'
06:50 Ahenk
07:00 Murat Boncuk'la Atölye
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Muasır
09:00 Sinema +
09:45 Yerli Sinema: Bozkır
11:15 Dünya Müzik Gelenekleri
11:30 Karalama Defteri
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Randevu
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'
14:45 Müzelerin Yıldızları
15:00 Sarayın Lezzetleri
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Anjelika Akbar İle Sesler
16:30 Koleksiyoner
17:00 Anadolu Arkeolojisi
17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00 Hayat Sanat - Kolaj
18:30 Belgesel: Para
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Yeryüzleri
20:15 Geri Dönüşen Sanat
20:30 2CELLOS 2FACES
21:30 Renkler
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)
23:20 Film Arkası
23:50 Fotoğraflar