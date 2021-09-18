18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Hayal Bandosu TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 11:30'da Karalama Defteri ekranda olurken, 17:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam saat 22:00'daa ise yabancı sinema Hayal Bandosu TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

06:50 Ahenk

07:00 Murat Boncuk'la Atölye

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Muasır

09:00 Sinema +

09:45 Yerli Sinema: Bozkır

11:15 Dünya Müzik Gelenekleri

11:30 Karalama Defteri

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Randevu

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

14:45 Müzelerin Yıldızları

15:00 Sarayın Lezzetleri

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Anjelika Akbar İle Sesler

16:30 Koleksiyoner

17:00 Anadolu Arkeolojisi

17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00 Hayat Sanat - Kolaj

18:30 Belgesel: Para

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Yeryüzleri

20:15 Geri Dönüşen Sanat

20:30 2CELLOS 2FACES

21:30 Renkler

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)

23:20 Film Arkası

23:50 Fotoğraflar