Arka Sokaklar 595. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izleKırmızı Oda 43. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm izleYalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izleAşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izleBenzemez Kimse Bize hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Grip aşısı fiyatı kaç TL 2021? Eczanede grip aşısı ne kadar 2021?Benzemez Kimse Bize ne zaman başlıyor?18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Hayal Bandosu TRT 2'de18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de18 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Hayal Bandosu TRT 2'de

18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Hayal Bandosu TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik 07:30'da Hayat Sanat - Kolaj ekranlarda olurken akşam yabancı sinema Hayal Bandosu TRT 2'de...

18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Hayal Bandosu TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 11:30'da Karalama Defteri ekranda olurken, 17:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam saat 22:00'daa ise yabancı sinema Hayal Bandosu TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

06:50 Ahenk

07:00 Murat Boncuk'la Atölye

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Muasır

09:00 Sinema +

09:45 Yerli Sinema: Bozkır

11:15 Dünya Müzik Gelenekleri

11:30 Karalama Defteri

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Randevu

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

14:45 Müzelerin Yıldızları

15:00 Sarayın Lezzetleri

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Anjelika Akbar İle Sesler

16:30 Koleksiyoner

17:00 Anadolu Arkeolojisi

17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00 Hayat Sanat - Kolaj

18:30 Belgesel: Para

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Yeryüzleri

20:15 Geri Dönüşen Sanat

20:30 2CELLOS 2FACES

21:30 Renkler

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)

23:20 Film Arkası

23:50 Fotoğraflar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT