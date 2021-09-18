18 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 18 Eylül 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Eylül 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Yeşil Deniz
09:35 Yedi Numara
10:40 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"
12:35 Yerli Dizi
15:50 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'
06:50 Ahenk
07:00 Murat Boncuk'la Atölye
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Muasır
09:00 Sinema +
09:45 Yerli Sinema: Bozkır
11:15 Dünya Müzik Gelenekleri
11:30 Karalama Defteri
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Randevu
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'
14:45 Müzelerin Yıldızları
15:00 Sarayın Lezzetleri
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Anjelika Akbar İle Sesler
16:30 Koleksiyoner
17:00 Anadolu Arkeolojisi
17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00 Hayat Sanat - Kolaj
18:30 Belgesel: Para
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Yeryüzleri
20:15 Geri Dönüşen Sanat
20:30 2CELLOS 2FACES
21:30 Renkler
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)
23:20 Film Arkası
23:50 Fotoğraflar
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 İçimizden Biri
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Paylaş Benimle
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Yerli sinema
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
18 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Efsane Sürücü
23:45 Arkadaşım Hoşgeldin
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Camdaki Kız
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar
11:45 İkimizin Sırrı
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:40 Jurassic World
20:00 Kardeşlerim