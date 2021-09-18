18 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Eylül 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Yeşil Deniz

09:35 Yedi Numara

10:40 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"

12:35 Yerli Dizi

15:50 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

06:50 Ahenk

07:00 Murat Boncuk'la Atölye

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Muasır

09:00 Sinema +

09:45 Yerli Sinema: Bozkır

11:15 Dünya Müzik Gelenekleri

11:30 Karalama Defteri

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Randevu

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 TRT Filarmoni Orkestrası 'Senfonik Yeşilçam Şarkıları'

14:45 Müzelerin Yıldızları

15:00 Sarayın Lezzetleri

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Anjelika Akbar İle Sesler

16:30 Koleksiyoner

17:00 Anadolu Arkeolojisi

17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00 Hayat Sanat - Kolaj

18:30 Belgesel: Para

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Yeryüzleri

20:15 Geri Dönüşen Sanat

20:30 2CELLOS 2FACES

21:30 Renkler

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)

23:20 Film Arkası

23:50 Fotoğraflar

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 İçimizden Biri

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Paylaş Benimle

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Yerli sinema

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

18 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Efsane Sürücü

23:45 Arkadaşım Hoşgeldin

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Camdaki Kız

15:45 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar

11:45 İkimizin Sırrı

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:40 Jurassic World

20:00 Kardeşlerim