18 Eylül 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 18.09.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. 18 Eylül 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 18.09.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...
18 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 18.09.2022 ŞANS TOPU SONUÇLARI EKRANI
Sonuçlar saat 20.00'da açıklanacaktır...
14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
5- 25- 28- 32- 34 Joker: 12
11 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 11.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
12- 17- 25- 26- 34 Joker: 11
7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 07.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
4 - 5 - 6 - 10 - 19 - 74
4 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 04.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI
3 - 17 - 18 - 25 - 34 - 9