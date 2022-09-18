18 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
18 EYLÜL PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Çocuk Kuşağı
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Tüiin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Duy Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Türk Müziği
18 EYLÜL PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:45 Türkiye’nin Doktorları / Yeni Bölüm
10:00 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:45 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Canım Annem
02:15 Gazete Magazin
18 EYLÜL PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
18 EYLÜL PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
16:00 İyilik
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
23:15 Yasak Elma
01:30 Kamera Arkası
02:00 Bay Yanlış
05:30 İnadına Aşk
18 EYLÜL PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Bir Küçük Gün Işığı
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:50 Kardeşlerim
18 EYLÜL PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Baba
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Aile Şerefi
00:00 Nasipse Adayız
02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18 EYLÜL PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kalk Gidelim
08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:45 Yabancı Sinema “Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema “Büyükbaba İle Savaş” (Altyazılı)
22:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
01:25 Yabancı Sinema “Büyükbaba İle Savaş”
02:50 Gönül Dağı