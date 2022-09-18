18 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 Eylül 2022 Pazartesi günü dizi severler ekranları başında hangi kanalda dizilerin olduğunu araştırıyor olacak. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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18 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 EYLÜL PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Çocuk Kuşağı

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Tüiin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Duy Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show

02:00 Aramızda Kalsın

03:30 Türk Müziği

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 EYLÜL PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:45 Türkiye’nin Doktorları / Yeni Bölüm

10:00 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:45 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Yerli Sinema

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Canım Annem

02:15 Gazete Magazin

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 EYLÜL PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 EYLÜL PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

16:00 İyilik

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:15 Yasak Elma

01:30 Kamera Arkası

02:00 Bay Yanlış

05:30 İnadına Aşk

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 EYLÜL PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Bir Küçük Gün Işığı

15:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:50 Kardeşlerim

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 EYLÜL PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Baba

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Aile Şerefi

00:00 Nasipse Adayız

02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

18 EYLÜL PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kalk Gidelim

08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:45 Yabancı Sinema “Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema “Büyükbaba İle Savaş” (Altyazılı)

22:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

01:25 Yabancı Sinema “Büyükbaba İle Savaş”

02:50 Gönül Dağı

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