18 Eylül BİM kataloğu | Kadın ve erkek bakım setleri uygun fiyata BİM'de!

Vatandaşlar tarafından çokça bakılan BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden çeşitli ürünlerde indirimler sağlayan BİM 18 Eylül 2020 Aktüel ürünler kataloğuna biz de haberimizde yer verdik. İşte BİM 18 Eylül 2020 fırsatlar kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM 18 EYLÜL 2020 ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Set Üstü Cam Ocak 359 TL,

Kumtel Cam Davlumbaz 279 TL,

Fakir Vienta Blender Seti 259 TL,

Işıklı Cam Kettle 99,90 TL,

Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL,

Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL,

Fakir Cam Baskül 75 TL

Dönen Başlıklı Diş Fırçası 49,90 TL

Mini Masaj Aleti 18,90 TL

Yüz Epilasyon Cihazı 29,90 TL

Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 49,90 TL

Akupuntur Kalemi 39,90 TL

Selülit Giderici Masaj Aleti 49,90 TL

Dikiş Makinesi 269 TL

Dikiş Seti 8,95 TL

Nostaljik Radyo 99,90 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 21,90 TL

Kapaklı Kavurma Sacı 59,90 TL

Paşabahçe Kare Borcam Tepsi 22,90 TL

Rakle 12 Parça Trend Çay Seti 39,90 TL

Afacan Yumurtalık 4,95 TL

Chef’s 2’li Tava Seti 39,90 TL

Kahve ve Bitki Çayı Demleme Bardağı 39,90 TL

Kapaklı Sürahi 9,95 TL

Otomatik Temizlik Seti 54,90 TL

Kapı Arkası Kurutmalık 44,90 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 15,90 TL

Dekoratif Raf Örtüsü 6,95 TL

Tek Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Örtü 46,90 TL

Çift Kişilik Kapitone Yatak Alezi 36,90 TL

Tek Kişilik Silikon Yorgan 54,90 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL

Pamuktan üretilmiş Banyo Havlusu 14,90 TL

Ayak Havlusu 6,95 TL

Pamuktan üretilmiş Çocuk Bornoz 29,90 TL

Kadın Erkek Bornoz 49,90 TL

Welsoft Saç Bonesi 3,95 TL

Ortopedik Yastık 27,90 TL

Casilda Home 2’li Banyo Paspas Seti 44,90 TL

Desenli Eşarp 14,90 TL

Welsoft Çocuk patik 5,95 TL

Kız Çocuk Taşlı Keten Ayakkabı 9,95 TL

Erkek çocuk Keten Ayakkabı 9,95 TL

Vakumlu Hurç 14,90 TL

Kapı Önü Paspası 19,90 TL

Pamuklu Halı 59,90 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Gitar 99,90 TL

Eğitici Bul Tak Puzzle 7,95 TL

Oyuncak Nakil Aracı 39,90 TL

Oyuncak Mutfak Seti 29,90 TL

Oyuncak Tamir Seti 29,90 TL

Minnoş Bebek 29,90 TL

Manyetik Tablet Alfabe Seti 12,90 TL

Orta Boy Valiz 99,90 TL/ Büyük Boy Valiz 109 TL

2 kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL

Şarjlı Mini Vidalama 189 TL

Akülü Vidalama Seti 199 TL

Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 89,90 TL

Permolit Tavan Boyası 49,90 TL

Lehim Havya Seti 39,90 TL

Tornavida Seti 24,90 TL

5 Parça Boyacı Seti 19,90 TL

Takım Çantası 19,90 TL

Lavabo Açma Sustası 14,90 TL

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir. BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir. BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.