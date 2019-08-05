18 gündür kayıp olan kişi, tarlada ölü bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 18 gün önce kaybolan Aşır Zurnaçalar'ın (63), mısır tarlasında cesedi bulundu.

Kozan'ın Kamışoba Mahallesi'nde oturan kızını görmek için Ceyhan ilçesinden gelen Aşır Zurnaçalar, iddiaya göre birkaç gün kaldıktan sonra 17 Temmuz'da kendi evine gitmek için yola çıktı. Evine gitmediği öğrenilen Zurnaçalar'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. 18 gün boyunca arama çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri, bugün akşam saatlerinde Gaziköy Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset buldu. Vücudunun bazı yerleri yırtıcı hayvanlarca parçalanan cesedin, yanında bulunan baston ve kıyafetlerinden Aşır Zurnaçalar'a ait olduğu saptandı. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zurnaçalar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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DHA