18 gündür kayıptı: Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedenine ulaşıldı!

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, 26 Şubat Cuma gününden beri kayıp olan rafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni, Kefaloz Plajı'nın Kırmızıtopraklar mevkiinde sahile vurmuş halde bulundu.

BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU

26 Şubat Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni Kefaloz Plajı'nın Kırmızıtopraklar mevkiinde sahile vurmuş halde bulundu. Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 26 Şubat Cuma günü saat 18.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir sebeple alabora oldu.

Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edildi. Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine o gün ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ise 28 Şubat Pazar günü gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Laz Koyu'nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemisinin sonar cihazları ile yeri tespit edilen Bulut'un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

ACI HABERİ VALİLİK DUYURDU

Öte yandan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedenine ise 18 gün sonra ulaşıldı. Olay yerinden alınan Toykuyu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “26 Şubat 2021 tarihinde Gökçeada’da meydana gelen tekne kazasında kaybolan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsb. J.Kd. Bçvş. Fatih Toykuyu'nun naaşına ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.