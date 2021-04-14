18 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

18 HAZİRAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Haziran 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



13:30

Oakleigh - Altona Magic

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



16:00

İsveç - Slovakya

UEFA Euro 2020

TRT 1, İçtimai TV

17:30

Telavi - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Slutsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

HJK Helsinki - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:00

Dziugas Telsiai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:30

Torpedo Kutaisi - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:30

Inter Turku - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Hırvatistan - Çekya

UEFA Euro 2020

TRT 1



19:00

Bryne - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

KFUM Oslo - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Raufoss - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sogndal - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Start - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stjordals Blink - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Strommen - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Batum - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:30

Pendik Engelliler - Malatya BB

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



20:00

Brest - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Nevezis Kedainiai - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



21:00

Fredrikstad - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Cajamarca - Pirata

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV



22:00

İngiltere - İskoçya

UEFA Euro 2020

TRT 1, Idman TV

