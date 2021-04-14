18 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
18 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Haziran 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
18 HAZİRAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
18 Haziran 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
13:30
Oakleigh - Altona Magic
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
16:00
İsveç - Slovakya
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV
17:30
Telavi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Slutsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
HJK Helsinki - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Dziugas Telsiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
Torpedo Kutaisi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
Inter Turku - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Hırvatistan - Çekya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Bryne - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Strommen - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Dinamo Batum - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:30
Pendik Engelliler - Malatya BB
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
20:00
Brest - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Nevezis Kedainiai - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Fredrikstad - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Cajamarca - Pirata
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
22:00
İngiltere - İskoçya
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV