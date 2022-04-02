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18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

18 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...

18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Grulla Morioka - Tokushima
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00
Kumamoto - Mito
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00
Tochigi - Oita
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00
Vegalta Sendai - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00
Verdy - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00
Iwata - Sagan Tosu
Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00
Kashima Antlers - Kyoto
Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00
Shimizu S Pulse - Avispa Fukuoka
Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00
Shonan Bellmar - Tokyo
Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00
Anyang - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

12:00
Jeju United - Incheon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Okayama - Ryukyu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
V Varen Nagasaki - Kusatsu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Yamagata - Kofu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Gamba Osaka - Yokohama Marinos
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Hiroshima - Cerezo Osaka
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Vissel Kobe
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Kawasaki Frontale - Sapporo
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Urawa - Nagoya
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00
Gimpo - Bucheon
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

14:00
Jeonnam Dragons - Gwangju
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

15:00
Haka - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

15:00
Honka - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
Gremio - Sampaio Correa
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00
HJK Helsinki - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
Ilves - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
SJK - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
Sarpsborg 08 - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

18:30
Slovakya - Fransa
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

19:00
Detroit - El Paso Locomotive
ABD USL Championship

USL Championship Youtube

19:00
Kristiansund - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00
İtalya - Romanya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

21:45
Sligo Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Seattle Sounders - Los Angeles FC
MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Londrina - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00
Novorizontino - Tombense
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30
Atletico GO - Juventude
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:00
HIFK Helsinki - VPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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