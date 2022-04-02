18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...

18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Grulla Morioka - Tokushima

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Kumamoto - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Tochigi - Oita

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Vegalta Sendai - Yokohama FC

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Verdy - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Iwata - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Kashima Antlers - Kyoto

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Shimizu S Pulse - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Shonan Bellmar - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Anyang - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

12:00

Jeju United - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Okayama - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

V Varen Nagasaki - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Yamagata - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Gamba Osaka - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Hiroshima - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kashiwa Reysol - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Urawa - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Seongnam - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00

Gimpo - Bucheon

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

14:00

Jeonnam Dragons - Gwangju

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

15:00

Haka - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

15:00

Honka - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Gremio - Sampaio Correa

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00

HJK Helsinki - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Ilves - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

SJK - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Sarpsborg 08 - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

18:30

Slovakya - Fransa

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

19:00

Detroit - El Paso Locomotive

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

19:00

Kristiansund - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

İtalya - Romanya

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

21:45

Sligo Rovers - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Seattle Sounders - Los Angeles FC

MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Londrina - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Novorizontino - Tombense

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Atletico GO - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:00

HIFK Helsinki - VPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV