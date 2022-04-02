18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
18 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...
18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
18 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Grulla Morioka - Tokushima
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Kumamoto - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Tochigi - Oita
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Vegalta Sendai - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Verdy - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Iwata - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Kashima Antlers - Kyoto
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Shimizu S Pulse - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Shonan Bellmar - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Anyang - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
12:00
Jeju United - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Okayama - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Yamagata - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Gamba Osaka - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Hiroshima - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Seongnam - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Gimpo - Bucheon
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
14:00
Jeonnam Dragons - Gwangju
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
15:00
Haka - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
15:00
Honka - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Gremio - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
HJK Helsinki - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Ilves - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
SJK - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Sarpsborg 08 - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
18:30
Slovakya - Fransa
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
19:00
Detroit - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
19:00
Kristiansund - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
İtalya - Romanya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
21:45
Sligo Rovers - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Seattle Sounders - Los Angeles FC
MLS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Londrina - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Novorizontino - Tombense
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Atletico GO - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
HIFK Helsinki - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV