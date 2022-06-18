18 Haziran 2022 Cumartesi hava durumu: Yağmur ve rüzgar peşinizi bırakmayacak!

"18 Haziran 2022 Cumartesi bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde etkisini göstereceğini duyuran Meteoroloji, özellikle Ege ve Marmara'ya uyarıda bulundu. İşte 18 Haziran 2022 Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

YALOVA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde güney ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Trabzon'un doğu ilçeleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık