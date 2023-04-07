18 ilde eş zamanlı Forex operasyonu düzenlendi! 132 kişi göz altına alındı!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde 18 ilde eş zamanlı olarak özel harekat polisleri ve polis ekiplerince baskın düzenlendi. 132 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa dolandırıcıları 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları öğrenildi.

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18 ilde eş zamanlı Forex operasyonu düzenlendi! 132 kişi göz altına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığına yönelik takipleri sonucu belirlenen illerdeki 22 ilçede 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

18 ilde eş zamanlı Forex operasyonu düzenlendi! 132 kişi gözaltına alındı!

132 KİŞİ EŞ ZAMANLI BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı operasyona, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi de katıldı. Polis helikopteri de destek verdi. Operasyonun bir ayağında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Polis ekipleri, evde arama yaparak bazı dijital materyallere el koydu. Operasyonda 132 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramalarda; 6 ise adet tüfek, 4 adet tabanca, dolar, euro ve TL cinsinden nakit para, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

İstanbul Merkezli operasyonda Forex piyasası dolandırıcılığına darbe vurularak bilişim suçlarından toplamda 10 milyar lira dolandırıldığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucu, Forex piyasası dolandırıcılığına karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sorguları ise devam ediyor.

18 ilde eş zamanlı Forex operasyonu düzenlendi! 132 kişi gözaltına alındı!

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